Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar
Fenerbahçe'de kaptan Skriniar şoku yaşanıyor...
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Fenerbahçe'de kaptan Skriniar şoku yaşanıyor...
Fenerbahçe, 2025'in kış döneminde PSG'den Milan Skriniar'ı kiralamıştı. O dönemde Galatasaray da devredeydi. Ancak işi Kanarya bitirdi. Bugün itibarıyla durum tamamen değişti.
PSG'de sıkıntılı günler geçiren Milan Skriniar, 2025'in kış döneminde menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerilmişti. Sarı-Kırmızılılar, yüksek kiralama maliyeti sebebiyle geri adım attı. Kanarya ise teklifini sunarak işi bitirdi. Aslında tecrübeli savunmacının Türkiye kariyeri gayet iyi başladı.
Fenerbahçe o sezonun sonunda PSG'ye 6 milyon euro ödeyerek Slovakyalı savunmacının tapusunu da aldı. 31 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele imzalandı. 1.87 boyundaki stoperin gittikçe düşen "hızı" ağır eleştirileri beraberinde getirdi.
Son olarak Göztepe karşılaşmasında da çok kötü bir çalım yemişti. O pozisyon golle sonuçlandı. Şu anda Milan Skriniar'ın satılabileceği konuşuluyor. Oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık net 8 milyon euro kazanıyor (bonuslar hariç). Ve bir Avrupa ekibinin aynı koşullarda teklif sunabilmesi için bunun çok daha fazlasını önermesi gerekiyor (vergiler sebebiyle).
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