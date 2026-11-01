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Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

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Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

Fenerbahçe'de kaptan Skriniar şoku yaşanıyor...

#1
Foto - Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

Fenerbahçe, 2025'in kış döneminde PSG'den Milan Skriniar'ı kiralamıştı. O dönemde Galatasaray da devredeydi. Ancak işi Kanarya bitirdi. Bugün itibarıyla durum tamamen değişti.

#2
Foto - Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

PSG'de sıkıntılı günler geçiren Milan Skriniar, 2025'in kış döneminde menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerilmişti. Sarı-Kırmızılılar, yüksek kiralama maliyeti sebebiyle geri adım attı. Kanarya ise teklifini sunarak işi bitirdi. Aslında tecrübeli savunmacının Türkiye kariyeri gayet iyi başladı.

#3
Foto - Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

Fenerbahçe o sezonun sonunda PSG'ye 6 milyon euro ödeyerek Slovakyalı savunmacının tapusunu da aldı. 31 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele imzalandı. 1.87 boyundaki stoperin gittikçe düşen "hızı" ağır eleştirileri beraberinde getirdi.

#4
Foto - Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

Son olarak Göztepe karşılaşmasında da çok kötü bir çalım yemişti. O pozisyon golle sonuçlandı. Şu anda Milan Skriniar'ın satılabileceği konuşuluyor. Oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık net 8 milyon euro kazanıyor (bonuslar hariç). Ve bir Avrupa ekibinin aynı koşullarda teklif sunabilmesi için bunun çok daha fazlasını önermesi gerekiyor (vergiler sebebiyle).

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