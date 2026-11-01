Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar

Son olarak Göztepe karşılaşmasında da çok kötü bir çalım yemişti. O pozisyon golle sonuçlandı. Şu anda Milan Skriniar'ın satılabileceği konuşuluyor. Oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık net 8 milyon euro kazanıyor (bonuslar hariç). Ve bir Avrupa ekibinin aynı koşullarda teklif sunabilmesi için bunun çok daha fazlasını önermesi gerekiyor (vergiler sebebiyle).