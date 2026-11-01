14 yıldır aranıyordu! Kazdığı bölmeye giremeden yakalandı
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İzmir Tire'de hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan Ş.K., polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.
İzmir’in Tire ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan 59 yaşındaki Ş.K., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.
Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama’ suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edildi. Söz konusu eve yönelik operasyonda; Ş.K. tarafından evin içindeki bir alana kuyu kazılıp gizli bölge oluşturulduğu belirlendi. Ş.K., hazırladığı gizli bölmeye girip saklanamadan yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.