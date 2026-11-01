  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kölelik krizi! Kraliyet ailesi geri adım atmıyor 1 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu! Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı Merakla bekleniyordu! SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi İspanya'da sıcak saatler! Polis alarma geçti
Spor Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart ile karşılaşacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Chris Kavanagh düdük çalacak.

İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Spor

Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!
MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!

Spor

MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!

Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri
Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

Spor

Süper Lig’de 10. hafta başlıyor! İşte haftanın hakemleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23