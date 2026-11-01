Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart ile karşılaşacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Chris Kavanagh düdük çalacak.
İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.