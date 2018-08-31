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Sapkınlara 1.3 milyon TL destek

Eşcinsellikle ilgili Türkiye’nin dört bir yanında saha çalışması yapan, sosyal medya etkinlikleriyle sapkınlığı normalleştirme gayreti güden, yürüyüş ve paneller düzenleyerek toplumu ifsad eden Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) bağış adı altında paraya boğulmuş. Yurtdışı beslemesi ahlaksız sapkınların bir araya gelerek 2011 yılında kurduğu SPoD’un, büyük bölümü yurtdışı kaynaklı olan gelirlerinin 5 yılda 1 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:18
Sapkınlara 1.3 milyon TL destek

Eşcinsel sapkınlığı Türkiye’de geniş kitlelere yaymak için 2011 yılında Onur Fidangül adlı Greenpeace üyesine kurdurulan SPoD, 2011 bütçesi 21 bin 310 TL olarak kayıtlara geçti. 17 bin 352 TL’si yurtdışı bağışı, geri kalanı borç olarak faturalandırılan gelir bilançosu, sonraki yıllarda ise korkunç derecede artış gösterdi. SPoD’un yıllık mali raporlarına göre 2012 yılında kasasına tam 190 bin 668 TL girdi. 2013’te kasasına 208 bin 827 TL koyan dernek, bu paranın 108 bin 972 TL’sini Haçlı Batı’daki kaynaklardan edindi.

HER YIL ARTAN RAKAMLAR

Gelirleri her yıl artan SPoD adlı sapkın derneğin 2014 yılı gelir bilançosu 227 bin 552 TL olarak ölçüldü. 2015’te ise SPoD’a 204 bin 825 TL’lik para akışı yapıldı. Sapkın faaliyetlerin virüs gibi Türkiye genelini sardığı 2016 yılında ise sapkın oluşum adeta paraya boğularak gelirini 452 bin 442 TL’ye çıkardı. Kurulduğu günden bu yana geçen 5 yıllık zaman zarfında tam 1,3 milyon TL’yi kasasına koyan eşcinsel dernek, insanımızı Lut Kavmi’nin yaşadığı felakete sürüklemeye devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:18
  1. Onur Fidangül
  2. Greenpeace üyesi
  3. SPoD
  4. Eşcinsel

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