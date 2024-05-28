Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör
Eşcinsel sapkınların Türkiye'deki çatısı Kaos GL Derneği 30. yılına özel program düzenledi.
İsveç fonlu derneğin 30. yıl kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan STK'larla siyasiler, Kaos GL'nin Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu ortaya koydu.
Kaos GL Derneği'nin internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, sapkınların etkinliğine; Heinrich Böll Stiftung (HBS) Türkiye Temsilcisi Dawid Bartelt ve Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks da katıldı.
Organizasyonun destekçisi Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung (HSB) Derneği, Yeşiller Partisi'nin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Dernek, Almanya merkezli olmasına karşın, Türkiye'deki sapkınlara destek vermesiyle aile yapımıza yönelik saldırının ciddiye alınması gerektiğini ortaya koyuyor.
Öte yandan Kaos GL, İsviçre tarafından da fonlanıyor.