Sapkın proje yine sahnede

Mustafa Durmaz İstanbul

Türkiye aleyhtarı oluşumlar tarafından desteklenen, nesli bozmayı hedefleyen, LGBTİ gibi sapkınlıkları sıradanlaştıran Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) zırvası, yeniden sahneye çıktı. Kadını kadınlıktan, erkeği de erkeklikten çıkararak fıtrata müdahale etmenin yollarını arayan TCE safsatasının; ‘Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na kadar sızdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’nin 2019 yılına ait hedefleri arasında, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kavramına yer verilmesi dikkat çekti.

Ayrımcılık üretiyor

Genç dimağların zihnini bulandırmak için kripto oluşumlar üzerinden faaliyetlerini gizlice sürdüren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, sinsice ilerliyor. Türkiye’nin gelişmesini konu edinen ve toplum refahının artışına yönelik hedeflerin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, ‘cinsiyet eşitliği’ne ilişkin ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan metinde, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve programların hayata geçirilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme araçlarının kullanılması, kadınların işgücüne katılımın artırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik modellerin geliştirilmesi, karar alma mekanizmalarında kadınların aktif olarak yer alması ve kadına yönelik şiddetin azaltılması sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

‘Çalışmalar önem kazanıyor’

Ailenin bütünlüğünün korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasına işaret edilen “Aile ve Kadın” başlıklı bölümde, “Toplum içerisinde kadın ve erkeğin farklılıklarının göz önüne alınarak güçlendirilmesine yönelik yatırımların artırılması gerektiği görüşü, dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların son yıllarda giderek önem kazanmasını sağlamıştır. Bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının geneline yansımış olup Amaç 5: ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi’ olarak ifade edilmiştir” denildi. Kamuoyunun tepkisini çeken Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinin ortaklığını ise Koç Grubu’nun yaptığı ortaya çıkmıştı.