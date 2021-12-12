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Aktüel Sapkın LGBT dernekleri için flaş çağrı: Bir milleti maddi tahribat değil, manevi tahribat yıkar
Aktüel

Sapkın LGBT dernekleri için flaş çağrı: Bir milleti maddi tahribat değil, manevi tahribat yıkar

Mil Diyanet-Sen’den sapkın düşüncelerini gençlere empoze etmeye çalışan ve manevi değerlerimizi yok etmeye kalkan LGBTİ derneklerinin kapatılmasına yönelik çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:50:00 -
Sapkın LGBT dernekleri için flaş çağrı: Bir milleti maddi tahribat değil, manevi tahribat yıkar

 yeniakit  Ankara 

Sapkın düşüncelerini gençlere empoze etmeye çalışan ve manevi değerlerimizi yok etmeye kalkan LGBTİ derneklerinin kapatılmasına yönelik çağrı yapan Mil Diyanet-Sen’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Manevi Kalkınma Olmadan Maddi Kalkınma Olmaz” diyen Mil Diyanet-Sen, “Malumunuz olduğu üzere Mil-Diyanet Sen olarak “Önce Ahlâk ve Maneviyat” diyor, Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın olamayacağını her platformda ifade ediyoruz. İşte bu sebepledir ki; Aziz milletimizi ve tertemiz neslini ifsad etmek isteyen eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin durdurulması için de İçişleri Bakanlığı’na dile vermiştik. Ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkında “Nass” var şeklinde ifade ettiği “Faiz” konusunda gösterdiği hassasiyeti sendika olarak destekliyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki; Kur'an-ı Kerim’de faiz hakkında ‘Nass’ olduğu gibi, eşcinselliği ve zinaya yaklaşmayı yasaklayan ‘Nass’lar da var. Kaldı ki, bu çirkin fiiller manevi tahribata sebep olmakta nesilleri ifsad etmekte olduğundan ülkede ‘Faiz’in yapacağı tahribattan daha büyük tahribat yapmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı; Sayın Cumhurbaşkanımızdan, faiz konusundaki hassasiyetin daha fazlasını eşcinsellik (LGBT) ve zina konusunda da göstererek LGBT derneklerinin kapatılması, tüm faaliyetlerinin durdurulması ve zina fiilinin tekrar suç kapsamına alınması hususunda talimat vermesini talep ediyoruz. ‘Manevi Kalkınma Olmadan Maddi Kalkınma Olmaz’ ‘Bir Milleti Maddi Tahribat Değil; Manevi Tahribat Yıkar" ifadelerini kullandı.

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