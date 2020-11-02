Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı
İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmir'de yaşayanlara ilişkin provokasyon kokan bir paylaşımda bulunan şahsın kimliği şaşırttı.
İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin 'Asena Türk' kullanıcı adı ve tesettürlü bir kız profil fotoğrafıyla sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan kişi erkek çıktı.
İzmir depremi sonrası bölge halkını aşağılayan şahıs "İzmir Ege'de 6.8 deprem çok geçmiş olsun müslüman halkı Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, seccademe köle et beni... Amin!" paylaşımı ile büyük tepki toplamıştı.