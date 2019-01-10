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'Sapık' doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İzmir'de muayene ettiği kadınların müstehcen görüntülerini çeken doktor E.B.Ç'nin adliyede verdiği ifadesinde "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:09
'Sapık' doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.’nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.’nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

Polis muayene listesinden kadınlara ulaşacak

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:09
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