SAP, Kovid-19 nedeniyle tek CEO sistemine geçiyor

BRÜKSEL (AA) - Global yazılım şirketi SAP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızlı karar alabilmek için tek CEO sistemine geçecek.

Şirketlere yönelik yazılımlar sunan SAP'ın Eş CEO'su Christian Klein, SAP 2020 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçlar hakkında telekonferans düzenledi.

Klein, Kovid-19 nedeniyle şirketlerinin net bir liderlik yapısıyla hızlı ve kararlı adımlar atması gerektiğine dikkati çekti.

SAP'ın çift CEO sistemini bırakma kararı aldığını belirten Klein, SAP Eş CEO'su Jennifer Morgan'ın görevinin 30 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Klein, SAP'ın ocak ve şubat aylarında hızlı ve sağlıklı büyüdüğünü anlattı.

Kovid-19'un benzersiz bir küresel sınama ortaya koyduğunu anımsatan Klein, bu süreçte SAP'ın sürdürülebilir portföye ve dirençli iş modeline sahip olduğunu ifade etti.

Klein, iş modellerindeki coğrafi ve sektörel çeşitliliğin şirketlerini gelecek dönemde güçlü biçimde konumlandırabileceğini belirtti.

SAP'ın 400 binden fazla müşterisi bulunduğunu hatırlatan Klein, gerçekleştirdikleri akıllı dönüşüm sayesinde Kovid-19 tedbirlerine rağmen işlerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Klein, son dönemde çalışanlarının yüzde 95'inin görevlerini evlerinden yürüttüklerini, SAP'ın tam anlamıyla sanal bir kuruma dönüştüğünü söyledi.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre SAP'ın birinci çeyrek bilançosunda, toplam gelirler yüzde 7 artarak 6 milyar 521 milyon avro, bulut gelirleri yüzde 29 yükselerek 2 milyar 11 milyon avro, bulut ve yazılım gelirleri yüzde 7 tırmanarak 5 milyar 397 milyon avro oldu.

Söz konusu dönemde faaliyet karı 1 milyar 210 milyon avroyu bulan SAP'ın işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı yüzde 6, serbest nakit akımı yüzde 9 arttı.