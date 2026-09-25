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Gündem Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
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Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

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Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Çevre illerde şap hastalığı nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Gelişmeyi Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu.

Çankırı'daki hayvan pazarının, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

 

"İkinci bir talimata kadar kapatılmıştır"

Açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizde hayvan pazarı ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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