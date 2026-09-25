‘Hallederiz Buket’in uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokocu çıktı
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Adliyelerde 'hakim' ve 'savcılar' ile ahbaplık kurup birçok dosyada verilecek hükümleri değiştirdikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişi arasında yer alan ‘Hallederiz Buket’ lakaplı Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu çıktı. Savcı odasından paylaştığı "Ben asla kaybetmem" notu ile gündeme gelen ve çok sayıda şüphelinin dosyalarını "Hallederiz" vaadiyle üstlenen Tekışık’ın kokain kullandığı tespit edildi.
İstanbul'da yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada adliyelerdeki hakim ve savcılarla kurdukları ilişkiler aracılığıyla dosyaları etkiledikleri öne sürülen ve aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan isimler arasında, yaklaşık iki yıl önce bir savcının odasından çektiği fotoğrafı ‘Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim’ paylaşımı ile gündeme gelen ‘Hallederiz Buket’ lakaplı avukat Buket Tekışık da vardı.
KANINDA VE SAÇINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Tekışık'a uyuşturucu testi yapıldı.
Adli tıp incelemeleri sonucunda Tekışık'ın; kanında kokain, saçında ise kokain, MDMA ve ilaç etken maddelerinden citalopram tespit edildi.
Testinin pozitif çıkmasına rağmen uyuşturucu kullandığını kabul etmeyen Tekışık'ın ifadesinde kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını savunduğu öğrenildi.