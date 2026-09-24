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Gündem Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!
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Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

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Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi sonucu büyük bir facia yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 19 askerden 9'u hayatını kaybetti.

Kardeş ülke Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatında havanın aniden kötüleşmesi sonucu 19 asker denize sürüklendi. 9 asker hayatını kaybederken, 3 asker kurtarıldı. Kayıp askerler için arama çalışmaları sürüyor.

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen “Khazar Qorgany-2026” askeri tatbikatında facia yaşandı. Havanın aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise kurtarıldığını açıkladı. Kayıp askerleri arama çalışmaları sürüyor.

 

HAVA BİR ANDA KÖTÜLEŞTİ

Olay, 24 Eylül'de Mangistau bölgesinde, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatı sırasında meydana geldi. Savunma Bakanlığına göre askerler eğitim ve muharebe görevi gerçekleştirdiği sırada meteorolojik koşullar aniden kötüleşti ve rüzgar şiddetlendi. Bunun üzerine 19 asker denize sürüklendi.

Tatbikatın 22 Eylül'de Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki bölümünde başladığı ve 500'den fazla askeri personelin yanı sıra savaş gemileri, kıyı birlikleri ve sınır güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

 

9 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Savunma Bakanlığının son açıklamasına göre 9 askerin hayatını kaybettiği kesinleşirken, 3 asker kurtarıldı. Kurtarılan askerlerden biri hastaneye kaldırıldı. Geriye kalan askerlerin bulunması için Deniz Kuvvetleri, Acil Durumlar Bakanlığı ve hava unsurlarının katıldığı geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Savunma Bakanı Dauren Kosanov başkanlığındaki bir komisyon da olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi ve arama-kurtarma çalışmalarının koordine edilmesi amacıyla bölgeye gönderildi.

 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazakistan Başsavcılığı, Aktau garnizonundaki tatbikatta askerlerin hayatını kaybetmesine ilişkin ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı. Olayın tüm koşullarının belirlenmesi amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturulurken gerekli adli incelemelerin yapılacağı bildirildi.

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