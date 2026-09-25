Havalimanı sayısı 26'dan 58'e yükseldi: ‘Dünyada 356 noktaya uçuyoruz’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Isparta'da havalimanındaki karşılamanın ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında Isparta'da bu sene ikinci defa olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2-3 gün önce Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmanın kendilerini gururlandırdığını belirten Uraloğlu, ‘‘Gerçekten bütün dünya, 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek?' diye ekranlara kilitlendi. Bir süreç yaşattı. Allah ondan razı olsun. O diyor ya, 'Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiyse Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır' diyor ya, biz de böyle bir lideri Allah'ü-Teala bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar gurur duysak azdır'' dedi.