Havalimanı sayısı 26'dan 58'e yükseldi: ‘Dünyada 356 noktaya uçuyoruz’

''DÜNYADA 356 NOKTAYA UÇABİLEN BİR TÜRKİYE VAR'': Cumhurbaşkanının liderliğinde 24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını dile getiren Uraloğlu, ‘'Yani gerçekten çok büyük bir rakam. Bölünmüş yollardan, demir yollarından, hava meydanlarından. Gün geçmiyor ki, hafta geçmiyor ki bir açılış yapmayalım, bir program yapmayalım. Haberleşme noktasında birçok işi yapmışız. Bakın, 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye yükseltmişiz yollarımızı. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e yükseltmişiz. Dünyada 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Gerçekten bu anlamda kıymetli. Yine demir yollarında değerli kardeşlerim birçok iş yaptık. Bakın, sizin yetiştirdiğiniz evlatlar, mühendis kardeşlerimiz Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli trenini ürettiler. Raylara indirdiler, test ediyoruz. İnşallah bu senenin sonu itibarıyla da seri üretime başlamış oluyoruz. Türksat 6A uydumuzu aldık biz. Onları sizin evlatlarınız üretti ve gönderdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla şimdi bize hizmet ediyor. Sadece bize değil, dünyaya hizmet ediyorlar. Aynı şekilde 7A uydusu şimdi yeni yapmaya başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.