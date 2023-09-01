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Dünya Saola Tayfunu'nda 1 ölü
Dünya

Saola Tayfunu'nda 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-01 12:51:00 -
Saola Tayfunu'nda 1 ölü

Filipinler’de binlerce kişiyi etkileyen Saola Tayfunu 1 kişinin ölümüne yol açtı.

Filipinler’de 387 bin kişinin etkilendiği Saola Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurulu'nca yapılan açıklamada, Filipinlerin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen Saola Tayfunu, elektrik ve su kesintilerine yol açtı.

Yerel yetkililer, yerel halk tarafından "Goring Tayfunu" olarak adlandırılan Saola Tayfununun Filipinler’i vurmasıyla ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke genelinde 387 bin kişiyi etkileyen Saola Tayfunu'nun, bu yıl Filipinleri vuran 7'nci tropik tayfun olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzey bölgelerini 190 kilometrelik hıza ulaşan rüzgarlar ve şiddetli yağışlarla etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle, sellerden etkilenen birçok köy tahliye edilmişti.
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