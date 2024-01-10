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Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:20:00 -
Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

İnşaat maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcileri ise bir taraftan istihdamı artırmanın çabasında.

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. İnşaat maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Maliyetleri yukarıya çekiyor

Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, " İnşaat maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Enflasyonun 2024 yılı içerisinde Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık bir hedefi bulunuyor. Bu hedef dahilinde ilerlenirse rakamlar daha stabil bir hale gelecektir. Ancak burada malzemedeki artıştan ziyade işçilik maliyetlerindeki artış daha önemli. Çünkü kalifiye eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Günlük 2 bin TL yevmiyeye dahi çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Mavi yakalı maaşları beyaz yakalıyı geçmiş durumda. Çalışan sıkıntısı da işçilik maliyetlerini yukarıya çekiyor." dedi.

Gebze ve Pendik'te hareketlilik başlıyor

"Konut sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak genel merkezimizde 50 çalışanımız var. Şantiyelerde ortalama çalışan ve iş yaptığımız paydaşlarımızdan taşeron firma çalışanlarıyla 400 personel bulunuyor." diyen Vural şöyle devam etti: " Bizim için mesleki deneyim ön plandadır. Bu doğrultuda mimar, mühendis, satın alma, gibi farklı birimlerde de kadın istihdamına her zaman sıcak bakıyoruz. Yıl içerisinde Gebze ve Pendik’te iki yeni proje daha hayata geçireceğiz. Pendik projemizde ticari alanlar da mevcut olacak. Şantiyelerimizde 300 personel alımı daha yapacağız. Proje müdürü, şantiye sorumlusu, saha mühendisi, inşaat mühendisi başta olmak üzere 2024 yılının ilk çeyreğinde yeni istihdam alanlarımız için personel alımına başlayacağız."

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