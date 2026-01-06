  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı
Dünya

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engellemeye yönelik şansının giderek azaldığını belirtti.

The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik "hayır" deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, "İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona (Erdoğan'a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında dün Paris'te başlayan müzakerelere de yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bazı yerlerden çekilmesi gibi yeni taleplerde bulunduğu kaydedildi.

İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler
İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler

Spor

İspanyollar, Katil İsrail’in peşini bırakmıyor! O maçların iptalini istediler

Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor
Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor

Gündem

Katil İsrail’in 'ateşkes' yalanı patladı: Küresel Kararlılık Filosu yeniden yola çıkıyor

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"
Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"

Dünya

Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis Sevdalısı

Çağımızın Selahaddin Eyyübi'si Recep Tayyip Erdoğan İsrailin defterini dürüp Kudüs'ü tekrar İslam'ın kutbu yapacak. Ayasofya fetholundu, Suriye fetholundu, Libya ve Sudan diktatörlerlen kurtarıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23