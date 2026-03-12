  • İSTANBUL
Norveç'teki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda yeni gelişme: Bombacılar Iraklı üç kardeş çıktı

Norveç polisi, geçen hafta sonu Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıyı düzenleyen Iraklı üç Norveç vatandaşını gözaltına aldı. Yakalanan üç kişinin kardeş oldukları da açıklandı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ne geçen hafta sonu düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı üç kişi gözaltına alındı. Yetkililer gözaltına alınan kişilerin Irak kökenli Norveç vatandaşı olduğunu ve 20'li yaşlarda olduğunu açıkladı. Kardeş oldukları da belirtilen üç şahıstan birinin bombayı yerleştirdiği, diğer ikisinin ise planın hazırlanmasında rol oynadığı iddia edildi.

YABANCI DEVLET ŞÜPHESİ

Norveç makamları, bu eylemin münferit bir terör olayı mı yoksa başka bir devletin yönlendirmesiyle mi yapıldığını araştırdıklarını belirtti. 

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail terör saldırılarında öldürülmesinin ardından meydana gelen bu saldırının ardından ABD, büyükelçiliklerindeki güvenlik önlemlerini artırmıştı.

