Norveç'teki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda yeni gelişme: Bombacılar Iraklı üç kardeş çıktı

Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ne geçen hafta sonu düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı üç kişi gözaltına alındı. Yetkililer gözaltına alınan kişilerin Irak kökenli Norveç vatandaşı olduğunu ve 20'li yaşlarda olduğunu açıkladı. Kardeş oldukları da belirtilen üç şahıstan birinin bombayı yerleştirdiği, diğer ikisinin ise planın hazırlanmasında rol oynadığı iddia edildi.

YABANCI DEVLET ŞÜPHESİ

Norveç makamları, bu eylemin münferit bir terör olayı mı yoksa başka bir devletin yönlendirmesiyle mi yapıldığını araştırdıklarını belirtti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail terör saldırılarında öldürülmesinin ardından meydana gelen bu saldırının ardından ABD, büyükelçiliklerindeki güvenlik önlemlerini artırmıştı.