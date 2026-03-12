  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu! Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak! İmamoğlu cephesinden alçak tahrik: Devlete "darbeci" iftirası! Batı’nın vicdanı geç uyandı: Meloni’den siyonist ve Haçlı ittifakına "katliam" tepkisi! Tahran Belediye Başkanı rakam verdi: 10 günde 9 bin nokta vuruldu, enkazın ucu bucağı yok Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor! Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti! Yolcu otobüsünde valizden zehir fışkırdı! Kirli ellerde biri daha yakalandı Yakıt kalmadı: Uçak bileti fiyatları fırlıyacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!
Yerel Yok artık! Otobüste çuvala sarılı olarak bulundular
Yerel

Yok artık! Otobüste çuvala sarılı olarak bulundular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yok artık! Otobüste çuvala sarılı olarak bulundular

Aydın'da otobüste çuvala sarılı 12 tavus kuşu ele geçirildi. Tavus kuşlarının sahibi olduğu belirlenen yolcu hakkında idari işlem yapıldı. Hayvanlar ise Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüste çuvala sarılı 12 tavus kuşu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuvala sarılı halde, belgesi ve halkası bulunmayan 12 tavus kuşu bulundu.

Hayvanlar Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Tavus kuşlarının sahibi olduğu belirlenen yolcu R.U. (51) hakkında idari işlem yapıldı.

Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı
Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı

Yerel

Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı

Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi
Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Yerel

Isparta'da kaçak yaban hayvanı operasyonu! Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!

Gündem

Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23