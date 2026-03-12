Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu!

Okyanus ötesindeki siyaset koridorlarında bugünlerde diplomasi değil, ayakkabılar konuşuluyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Donald TRUMP, hükümet toplantılarında muhataplarına "Ayakkabıyı aldın mı?" diye soracak kadar bu işi şahsi bir mesele haline getirmiş durumda. Öyle ki, TRUMP’ın hediye ettiği ayakkabıları giymeden OVAL OFİS’e girmekten çekinen yetkililerin olduğu belirtiliyor.

Gazeteciye yemekte ayakkabı hediyesi

TRUMP’ın bu ilginç alışkanlığı bazen resmi toplantıları bile bölüyor. Ocak ayındaki bir öğle yemeğinde konuşmasını aniden kesen TRUMP, yeni ayakkabılarının ne kadar "harika" olduğunu anlatmaya başladı. Ardından ünlü gazeteci Tucker CARLSON’a klasik tasarımlı kahverengi bir çift ayakkabı hediye ederek herkesi şaşırttı. Beyaz Saray yetkilileri, "Bütün erkeklerin bu ayakkabılardan var" diyerek durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Ayakkabı numarasını gözüyle tahmin ediyor

79 yaşındaki TRUMP’ın bu iş için özel bir yöntem geliştirdiği de ortaya çıktı. Favori markası olan FLORSHEIM’dan vazgeçmeyen TRUMP, karşısındakinin ayakkabı numarasını tahmin etmeye çalışıyor, ardından yardımcısına not aldırıyor. Yaklaşık bir hafta sonra ise Beyaz Saray’a, üzerinde TRUMP’ın imzası veya özel bir teşekkür notu bulunan kahverengi kutular ulaşıyor.

Bedelini devletten değil cebinden ödüyor

Beyaz Saray yetkilileri, TRUMP’ın bu ayakkabıların ücretini devlet bütçesinden değil, kendi şahsi hesabından ödediğini doğruladı. "Ayakkabı lobisine" dahil olan isimler arasında Başkan Yardımcısı J.D. VANCE, Dışişleri Bakanı Marco RUBIO ve Savunma Bakanı Pete HEGSETH gibi kritik koltuklarda oturan isimler bulunuyor. Beyaz Saray koridorlarında kutuların yığınlar halinde durduğu ve hatta Hazine Bakanı Scott BESSENT için hazırlanan kutunun çoktan yola çıktığı konuşuluyor.