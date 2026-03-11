  • İSTANBUL
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına saldırı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son iki haftada 12 defa yapılan saldırıların, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı aktarıldı.

 

Rusya Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarla, Avrupa'ya yönelik gaz akışının etkilenmesinin hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rus hava savunma ve elektronik savaş sistemlerinin koordineli eylemleri sonucunda, savunulan tesise herhangi bir zarar verilmedi." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

