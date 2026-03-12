  • İSTANBUL
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe, 18. sınavına çıkıyor
Spor

Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe, 18. sınavına çıkıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe, 18. sınavına çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük’e konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı kurduğu büyük üstünlüğü sürdürmek istiyor. Tarihinde rakibine sadece bir kez boyun eğen sarı-lacivertliler, 65 yıldır süren yenilmezlik serisini koruyarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam Fatih Karagümrük ile 18. kez puan mücadelesine çıkacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 17 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Fenerbahçe bu maçların 12’sini kazanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı; kırmızı-siyahlı ekip ise sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Karagümrük’ün tek galibiyetini 1959 yılında aldığı düşünüldüğünde, Fenerbahçe rakibine karşı tam 65 yıldır ligde mağlubiyet yüzü görmedi.  

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.

İLK MAÇI FATİH KARAGÜMRÜK KAZANDI

İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 16 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

8 KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 8 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü mücadelesi, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.

Yorumlar

FB diye bir takım çoktandır yok

FB 15 yıldır hakkını vere vere şampiyon olamıyor. Konya sporun GS ın sırtını yere vurup FB nin önünü açtığı hafta unufak edeceği bir takıma gidip berabere kaldı ki bundan sonra artık şampiyonluk onun hakkı değildir.
