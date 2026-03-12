Savaş teknolojiyi vurdu! Cep telefonu fiyatları uçacak!

Samsung Display CEO’su Chung Yi, İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının teknoloji sektöründe enerji ve hammadde maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Samsung Display CEO’su ve Başkanı Chung Yi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşın ve yükselen petrol fiyatlarının, “teknoloji sektöründe enerji ve hammadde maliyetlerini artırma tehdidi taşıdığını” söyledi.

Yi, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin, elektronik çip fiyatlarının zaten arttığı bir dönemde, “teknoloji sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları daha da büyüttüğünü” ifade etti.

Bu gelişmelerin, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknoloji ürünleri dahil olmak üzere elektronik cihazların üretim maliyetlerine yansıyabileceğini belirtti.

Yi, “Petrol fiyatları yükseldiğinde, hammadde fiyatları da yükselir. Bu durum gerçeğe dönüştüğünde, maliyet yükünün önemli ölçüde artmasını bekliyorum” dedi.

Samsung Display, hem Apple hem de Samsung Electronics için başlıca ekran tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle üretim maliyetlerindeki herhangi bir artış, küresel piyasalarda elektronik cihaz fiyatlarını etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.