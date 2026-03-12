  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını! Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği! Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım' Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer! Haber sitelerini ve blogları mahvediyor: Google'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi! ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı İran petrol tankerlerini hedef alıyor! 12 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mart 1954: Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı (Şeyhulİslâm)
Ekonomi Savaş teknolojiyi vurdu! Cep telefonu fiyatları uçacak!
Ekonomi

Savaş teknolojiyi vurdu! Cep telefonu fiyatları uçacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaş teknolojiyi vurdu! Cep telefonu fiyatları uçacak!

Samsung Display CEO’su Chung Yi, İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının teknoloji sektöründe enerji ve hammadde maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Samsung Display CEO’su Chung Yi, İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının teknoloji sektöründe enerji ve hammadde maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Samsung Display’in üst yöneticisi, İran İslam Cumhuriyeti ile savaş ve yükselen petrol fiyatlarının enerji ile hammadde maliyetlerini artırabileceği, bunun da zaten çip fiyatlarındaki yükselişle karşı karşıya olan teknoloji sektörü üzerindeki baskıyı büyütebileceği uyarısında bulundu.

Samsung Display CEO’su ve Başkanı Chung Yi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşın ve yükselen petrol fiyatlarının, “teknoloji sektöründe enerji ve hammadde maliyetlerini artırma tehdidi taşıdığını” söyledi.

Yi, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin, elektronik çip fiyatlarının zaten arttığı bir dönemde, “teknoloji sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları daha da büyüttüğünü” ifade etti.

Bu gelişmelerin, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknoloji ürünleri dahil olmak üzere elektronik cihazların üretim maliyetlerine yansıyabileceğini belirtti.

Yi, “Petrol fiyatları yükseldiğinde, hammadde fiyatları da yükselir. Bu durum gerçeğe dönüştüğünde, maliyet yükünün önemli ölçüde artmasını bekliyorum” dedi.

Samsung Display, hem Apple hem de Samsung Electronics için başlıca ekran tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle üretim maliyetlerindeki herhangi bir artış, küresel piyasalarda elektronik cihaz fiyatlarını etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Ekonomi

Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Ekonomi

Benzine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23