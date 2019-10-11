Şanlıurfa'dan acı haber! 11 yaşındaki çocuk şehit oldu

Suriye'den Türkiye'ye atılan havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG'li teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Şehit çocuğumuza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.