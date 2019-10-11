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Şanlıurfa'dan acı haber! 11 yaşındaki çocuk şehit oldu

Suriye tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, şehit oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 00:23
Şanlıurfa'dan acı haber! 11 yaşındaki çocuk şehit oldu

Suriye'den Türkiye'ye atılan havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG'li teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Şehit çocuğumuza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:23
  1. Şanlıurfa
  2. Mazlum Güneş

YORUM YAZ

  • Bir garip yolcu.Bir garip yolcu.9 sa önce
    Şehit düşen evladımıza Allah rahmet eylesin.Kabri nur mekanı cennet olsun.Ailesinin yakınlarının Milletimizin başı sağolsun.Rabbim Ailesine sabır versin inşallah.Allahım hiç bir kimseye evlat acısı yaşatmasın.Analar ağlamasın.Bende yüreği yaralı bir anayım.Rabbim sevdiklerimiz ile evlatlarımız ile cennette kavuştursun.Peygamber efendimiz ile komşu eylesin inşallah.
  • Safya HARMANSafya HARMAN9 sa önce
    ''Yemin olsun, kuşluk vaktine; Kararıp sakinleştiğinde geceye ki; Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın.O seni yetim bulup barındırmadı mı?Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi?O halde sakın yetimi ezme!El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! Rabbinin lutuflarını şükranla an.''

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