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Aktüel Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı teröristlerin roketle şehit ettiği 9 aylık Suriyeli bebek anıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı teröristlerin roketle şehit ettiği 9 aylık Suriyeli bebek anıldı

Suriyeli aileyi evinde ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya: - "Bugün Allah'a şükür tekrar bir erkek evlatları oldu. Adını da Bilal koydular. İsmiyle yaşasın inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:28:12 -
Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı teröristlerin roketle şehit ettiği 9 aylık Suriyeli bebek anıldı

ŞANLIURFA (AA) - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı esnasında YPG/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında geçen yıl şehit olan 9 aylık Suriyeli bebeğin ölüm yılı dolayısıyla aileyi ziyaret etti.

Başkan Yalçınkaya, beraberindeki heyetle 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesinin yaşadığı eve gitti.

Ailenin yeni doğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun adını koydukları "Bilal" bebek ile yakından ilgilenen Yalçınkaya, aileye çeşitli hediyeler verdi.

Yalçınkaya, burada yaptığı değerlendirmede, Barış Pınarı Harekatı'nın yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirildiğini, sınır hattındaki ilçelerin terör örgütünün saldırıları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Harekat döneminde Suriye'den 250 havan ve roket mermisinin Akçakale'ye atıldığını belirten Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Bir tanesi de maalesef bu eve düştü. Bu ailemiz 9 aylık çocuklarını burada şehit verdi. Bize nasip oldu o şehidin cenazesini taşımak ve defnetmek. Allah rahmet etsin. Bugün Allah'a şükür tekrar bir erkek evlatları oldu. Adını da Bilal koydular. İsmi ile yaşasın inşallah. Allah hayırlı etsin. Bugün sevinci ve acıyı bir arada yaşıyoruz. Bir taraftan kaybedilen evlat bir taraftan Cenabıhak tarafından yerine konulan evlat. Bu kardeşlerimizin zor gününde, o gün şehit cenazesinde de çocuğu ben aldım götürdüm. Bugün de doğumda geldik hem anneyi hem aileyi tebrik ettik. Çocuk inşallah ismiyle mübarek olsun."

Yalçınkaya, harekatın başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan ve bu uğurda şehit düşen tüm askerlere teşekkür etti.

Şehit bebeğin babası Mehmet Omar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yalçınkaya ve ekibinin sürekli ailesine destek olduğunu vurgulayan Omar, vatandaşlarına yardımcı olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm Türk yetkililere teşekkür etti.

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