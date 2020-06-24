  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:45:12 -
Şanlıurfa'da yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı.

Siverek'in Kale Mahallesi'nde 13 Mart'ta, iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden Sidar Uygurlar'ın (23) ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayı aşkın süren çalışma sonrası Uygurlar'ın katil zanlısı olduğu belirlenerek önceki gün Siverek'te yakalanan Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı Y.G, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, zanlının yakalandığını dün sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı