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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 gözaltı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:20:01 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışını önleme çalışmaları kapsamında, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Drone desteğiyle yürütülen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli de Denizli'de yakalanarak kente getirildi.

Adreslerde yapılan aramada, 16 kilo 600 gram esrar, 235 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bu arada, drone kamerasına bazı şüphelilerin damlardan kaçmaya çalışması ancak polis ekiplerince yakalanması yansıdı.

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