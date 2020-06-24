Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.