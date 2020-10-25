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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:43:59 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 70 gram eroin, 18 gram metamfetamin, 43 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirilmişti.

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