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Yaşam Bahçede korkutan sürpriz! Odunların arasından 2 metrelik yılan çıktı
Yaşam

Bahçede korkutan sürpriz! Odunların arasından 2 metrelik yılan çıktı

Yeniakit Publisher
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evin bahçesindeki odunların arasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan görüldü.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bahçedeki odunların arasında fark edilen yaklaşık 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.

 

Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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