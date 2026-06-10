Eski TBMM Başkanı: 'Laiklik anayasada yer almamalı'

Laiklik konusunun siyasetin merkezinde yoğun bir şekilde tartışıldığı bu günlerde, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçmiş tarihlerde yaptığı çarpıcı açıklamalar yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Yeni anayasa hazırlıkları ve laiklik ilkesi üzerine konuşan Kahraman, mevcut anayasal düzeni eleştirerek radikal bir değişiklik önerisinde bulunmuştu.

“Laiklik Anayasada Olmamalı, Tarifi Yok”

Katıldığı bir programda anayasa değişikliği ve reform süreçlerine değinen Kahraman, laiklik ilkesinin yeni metinden tamamen çıkarılması gerektiğini savunmuştu. Dünyadaki diğer ülke anayasalarından örnekler veren eski TBMM Başkanı, kavramın belirsizliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Laiklik bir kere zaten anayasada olmamalıdır. Yeni anayasada… Dünyada üç anayasada laiklik var: Fransa’da var, İrlanda’da var, bir de Türkiye’de var. Tarifi de yok. İsteyen hakim istediği gibi bunu yorumluyor. La-dinilik olmamalı yeni anayasada.”

“Yeni Anayasa Dindar Olmalı”

Konuşmasında Türkiye’nin kimliğine ve toplumsal yapısına uygun bir anayasa metni hazırlanması gerektiğini belirten Kahraman, laiklik yerine dini değerleri referans alan bir sistem önererek, “Ve dindar bir anayasa olmalı” çağrısında bulunmuştu.

“Doğumdan Ölüme Toplumsal Gerçekliğimiz İslam”

Türkiye’nin mevcut hukuk sisteminin İsviçre Medeni Kanunu, Alman Ticaret Kanunu ve İtalyan Ceza Kanunu gibi farklı Batı ülkelerinden uyarlandığını hatırlatan Kahraman, bu duruma rağmen halkın kültürel ve inançsal kodlarının İslam ile şekillendiğini vurgulamıştı. Vatandaşların yaşam döngüsüne işaret eden eski TBMM Başkanı, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

“İslam’a göre doğuyorsunuz, İsviçre Medeni Kanunu’na göre evleniyorsunuz, Alman Ticaret Kanunu’na göre ticaret yapıyorsunuz ama öldünüz mü yine musallaya konuyor, besmele çekilip yolcu ediliyorsunuz.”

İsmail Kahraman’ın geçmiş tarihlerde sarf ettiği bu sözler, laiklik ve yeni anayasa ekseninde yürütülen güncel tartışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte sosyal medyada ve siyaset kulislerinde tekrar en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.