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Gündem CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı
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CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

Daha önce rüşvet pisliği yüzünden tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan’ın adı, bu kez de rezil bir cinsel saldırı skandalına karıştı. Belediyede çalışan mazlum bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen savcılık, Özcan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" soruşturması başlattı.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin şikayeti üzerine "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan’ın yargılandığı ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

İfadesinde, Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini belirten Öznur Ç., işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan’la görüşüp birlikte olduğunu iddia etti. Öznur Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi.

İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Belediyeye giriş çıkışlarında da Özcan'ın kendisine iltifat içerikli sözler söylediğini söyleyen Öznur Ç., zamanla Özcan'ın kendisiyle birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

TANJU ÖZCAN OTELE DAVET ETMİŞ

Öznur Ç., Tanju Özcan'ın şoförü Suat Ç.'nin de kendisini arayarak başkana cevap vermesi gerektiğini söylediğini belirterek, işini kaybetme korkusuyla mesajlara karşılık vermek zorunda kaldığını ifade etti. İfadesinde, Özcan'ın kendisini bir otele davet ettiğini, bu teklifi kabul etmediğini anlatan Öznur Ç., daha sonra WhatsApp üzerinden aranarak "Narvendeyim, şoförü gönderiyorum, şoför seni alacak buraya getirecek, kimse bilmesin" denildiğini aktardı.

“NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI” SORUŞTURMASI

Öznur Ç., şoför Suat Ç. tarafından otele götürüldüğünü ve burada yaşanan olayların ardından aynı otelde birkaç kez daha görüştüklerini ileri sürdü. Bu görüşmeler sırasında tehditler nedeniyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Öznur Ç., üçüncü görüşmede ise Özcan'ın birlikte İstanbul'a gitmek, uyuşturucu madde kullanmak ve farklı kişilerle birlikte toplu halde cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylediğini iddia etti.

Öznur Ç., söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü de söyledi. İfade veren Suat Ç. ise Öznur Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç. ve Suat Ç.’nin ifadelerinin ardından Tanju Özcan hakkında ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

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VAY BE, BÖYLE TÜRK OLKACAĞINA BİR SÜRİYELİ İLTİCACIMIZ OLSAYDI.
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