Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 163 tutuklama
Şanlıurfa'da 75 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 163 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında son 75 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 590 kilogram skunk, 43 kilo 200 gr esrar, 11 kilogram metamfetamin 2 kilogram bonzai, 529 gr eroin, 122.421 captagon, 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda 1033 şüpheli şahıs yakalanmış, 163 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İLKHA)