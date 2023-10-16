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Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 163 tutuklama
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 163 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-10-16 11:36:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 163 tutuklama

Şanlıurfa'da 75 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 163 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında son 75 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 590 kilogram skunk, 43 kilo 200 gr esrar, 11 kilogram metamfetamin 2 kilogram bonzai, 529 gr eroin, 122.421 captagon, 14 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 1033 şüpheli şahıs yakalanmış, 163 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İLKHA)

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