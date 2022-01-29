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Yerel Şanlıurfa'da tüm yollar açıldı!
Yerel

Şanlıurfa'da tüm yollar açıldı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm yolların açıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:31:00 -
Şanlıurfa'da tüm yollar açıldı!

YENİ AKİT  ANKARA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, resmi sosyal medya hebasından, “9 Greyder, 4 Dozer, 3 Loder, 4 Kar Küreme, 9 Traktör Kepçe ve 54 fedakar arkadaşımızla bin 484 kilometre yolda çalışmalar gerçekleştirdik. Toplamda 177 mahalle ve 679 yerleşim yerinin kar mağduriyetini giderdik. An itibariyle tüm yollarımız açık” ifadelerine yer verdi.

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