Şanlıurfa'da tüm yollar açıldı!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm yolların açıldığını söyledi.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, resmi sosyal medya hebasından, “9 Greyder, 4 Dozer, 3 Loder, 4 Kar Küreme, 9 Traktör Kepçe ve 54 fedakar arkadaşımızla bin 484 kilometre yolda çalışmalar gerçekleştirdik. Toplamda 177 mahalle ve 679 yerleşim yerinin kar mağduriyetini giderdik. An itibariyle tüm yollarımız açık” ifadelerine yer verdi.