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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kuzenden 2'si öldü, 1'i ise yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:04
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Siverek- Hilvan karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Burak Tunç (34) yönetimindeki 01 VAJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampoldeki kayalıklara çarparak takla attı.

Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Burak Tunç ile yanındaki kuzenleri Muhammet Tunç (36) ve Ercan Tunç (32) yaralandı. Yaralı amca çocukları, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burak ve Muhammet Tunç'un cenazeleri, morga konuldu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:04
  1. şanlıurfa
  2. siverek
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