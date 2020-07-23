  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 09:51:21 -
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İmam Anuk idaresindeki 63 ZR 811 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 80. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Boz (57) ve Muhammed Fırat Hocanlı (54) yaralandı.

Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda ise Mehmet Emin Aslankol yönetimindeki 63 S 1465 plakalı otomobil, Dürrü Mece'nin kullandığı 16 AEL 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Mece ile yolcu Emine Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı