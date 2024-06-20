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Yerel Şanlıurfa'da termometreler rekor kırdı! Demiri eritir
Yerel

Şanlıurfa'da termometreler rekor kırdı! Demiri eritir

Yeniakit Publisher
2024-06-20 17:41:00 -
Şanlıurfa'da termometreler rekor kırdı! Demiri eritir

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar çeşme başlarında serinledi.

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar çeşme başlarında serinledi.

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.

Vatandaşlar, serinlemek için her yolu denediklerini söyledi.

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