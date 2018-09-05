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Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti! Bıçaklanan Suriyeli hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Suriyeli Fevzi Khader el-Zayet'in evine gelen 4 kişinin başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası bıçaklanan Suriyeli hayatını kaybetti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti! Bıçaklanan Suriyeli hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen bıçaklı kavgada Suriyeli 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Fevzi Khader el-Zayet'in evine gelen 4 kişi, bir süre sonra Zayet ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Zayet ile yanında bulunan Şeyma M'yi bıçakladı. Zayet, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Şeyma M. ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Zayet'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan 4 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
  1. Bağlarbaşı Mahallesi
  2. Fevzi Khader el-Zayet
  3. 112 Acil Servis
  4. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
  5. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. bıçaklı saldırı

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