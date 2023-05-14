Şanlıurfa’da skandal! AK Parti harekete geçti… Kemal’e ve Yeşil Sol’a sıralı seri mühür
Şanlıurfa, Viranşehir'de PKK destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP kırması Yeşil Sol Parti'ye seri oy basılmış pusulalar ele geçirildi.
14 Mayıs seçimleri sorunsuz tamamlandı ancak bazı bölgelerden gelen haberler vatandaşları ayağa kaldırmaya yetti.
Şanlıurfa, Viranşehir’den gelen haberler ağızları açık bıraktı.
Terör örgütü PKK’nın desteklediği altılı koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seri oy basıldı.
Ayrıca HDP’nin arka bahçesi Yeşil Sol Parti’ye de seri oyların basıldığı mühürler ele geçirildi.
AK Parti’nin söz konusu rezilliğe ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre iktidar partisi, bölgeye avukatları yönlendirdi.
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