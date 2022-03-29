  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:02:00 -
Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gök Çayır mevkisinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan araç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sulama aracı ile çarpıştı. Kazada İ.A., A.G., M.S., H.A., A.M. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay