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Aktüel

Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:07:46 -
Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 150 gram esrar, uzun namlulu tüfek ile 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, G1 uzun namlulu tüfek, şarjör, 20 mermi ile 5 kilo 150 gram kubar esrar, 34 kaçak cep telefonu ve 106 şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.


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