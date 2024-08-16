  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partiyi tabela partisi yapmaya kararlı! Can Atalay'ın derdi milliyetçi Müsavat’ı gerdi

Marmara'da yanacağız! Meteoroloji uyardı

Skandal! "Türkler domuz etli döner yemeye başladı"

Meclis kana bulandı! Yumruklar konuştu… Ahmet Şık’tan AK Parti'yi hedef alan rezil sözler

İHA'ların kritik parçasını vermeyen Kanada, Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize o uçağı satar mısınız?

Çelik Kubbe'nin denizlerdeki neferi donatılıyor! GÖKSUR Mavi Vatan'a kalkan olacak

İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde

CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü! Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?

En güçlü orduya sahip Müslüman ülke açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Roblox'ta sosyokültürel terör! Çocuklara cinsiyetsizlik ve LGBT dayatması!
Yerel Şanlıurfa’da ölümlü kavga!
Yerel

Şanlıurfa’da ölümlü kavga!

Yeniakit Publisher
2024-08-16 21:11:00 -

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga
Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga

Yerel

Pendik Marmaray'da 2 grup arasında kavga


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aile arasındaki alacak kavgası pahalıya patladı! Tekne ve otobüs kül oldu
Aile arasındaki alacak kavgası pahalıya patladı! Tekne ve otobüs kül oldu

Yaşam

Aile arasındaki alacak kavgası pahalıya patladı! Tekne ve otobüs kül oldu

‘Gürültü’ kavgası kamerada
‘Gürültü’ kavgası kamerada

Yerel

‘Gürültü’ kavgası kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23