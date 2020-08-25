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Aktüel Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 94 bin 810 lira ceza kesildi
Aktüel

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 94 bin 810 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:54:33 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 94 bin 810 lira ceza kesildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 94 bin 810 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kentte 457 ekibin katılımıyla dün gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 374 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 156 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 46 şahıs ile 133 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 94 bin 810 lira ceza uyguladı.

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