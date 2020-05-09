Şanlıurfa’da korona günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için yem ve mama desteği verildi.

Korona virüs nedeniyle İçişler Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tedbirler almaya devam ediyor. 25 noktada yem ve mama desteğinde bulunan belediye bu kez de Balıklıgöl Platosunda, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma(KİHAYKO) temsilcileri ile beraber hayvanların beslenmesi yapıldı.

Tarım ve Orman Şanlıurfa İl Müdürü Murat Çakmaklı, “Sokağa çıkma kısıtlaması yasağı sürecindeyiz, herkes evinde ama sokak hayvanlarımız dışarıdalar. Bizler ne mutlu ki bugün yasak döneminde kurumlar olarak Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarının hayvan derneği ilçe temsilcileri ve il temsilcimizle bugün bir aradayız” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Abdullah Açıkgöz ise, “Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokak havanları koruma dernekleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile beraber Balıklıgöl Platosunda sokak hayvanlarına yem ve mama katkısı konusunda beraber bir çalışma yaptık” dedi.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği İl Temsilcisi Can Halil Çizmecioğlu da, “Bugün bizlere mama desteğinde bulunan ve bu desteği düzenli olarak her ay gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve Zeynel Abidin Beyazgül başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği İlçe Temsilcisi Yasemin Al ise, beslenme etkinliğinde sokak hayvanlarına mama ve yem desteğinde bulunan belediyeye teşekkür etti.