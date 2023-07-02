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Yerel Şanlıurfa’da korkutan yangın
Yerel

Şanlıurfa’da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-02 03:01:00 -
Şanlıurfa’da korkutan yangın

Şanlıurfa’da ormanlık alan yakınında çıkan yangın ağaçlara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğünün yanındaki çalılık alanda yangın çıktı. Saat 23.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın da devam ettiği öğrenildi.

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