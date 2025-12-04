Şanlıurfa'da kırsal yollar yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Akçakale – Yazlıca – Alıncık – Kınacık güzergâhı ile Akçakale–Ceylanpınar karayolu yol ayrımına kadar uzanan 6 kilometrelik bölümde mekanik altyapı çalışmaları devam ediyor. Deforme olan eski asfalt tamamen sökülerek yol zemini güçlendiriliyor, güzergâh ihtiyaca göre genişletiliyor ve dayanıklı bir zemin oluşturmak üzere mekanik dolgu işlemleri yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin önümüzdeki yıl asfaltla buluşturulması planlanıyor.

Bölgede yıllardır ulaşım sorunları yaşandığını ifade eden Yazlıca Mahalle Muhtarı İsmail Baytok, yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Baytok, “Bu yolu 4-5 mahalle aktif şekilde kullanıyordu. Daha önce yolumuz oldukça bozuktu, ulaşımda sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi yolumuz genişletildi, zemin düzeltildi ve çok daha iyi bir hale geldi. Çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.