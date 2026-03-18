Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi'
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçilme sürecine ve İstanbul İl Binası'nın satın alımına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yolsuzluk skandallarına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik X sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'SİLİVRİ REHİNİ ÖZEL, PAVYONLARDA YAPILAN RÜŞVET PAZARILIĞIYLA GENEL BAŞKAN OLMUŞTUR'
Özel'in genel başkanlık makamına geliş sürecini ve partinin taşınmaz varlıklarını hedef alan İnan, "Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur." dedi.
'İSTANBUL İL BİNASI YOLSUZLUK PARASIYLA SATIN ALINMIŞTIR'
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine de değinen İnan, "Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.
'İMAMOĞLU'NUN SEVİMLİ ŞEMPANZESİDİR'
Konuşmasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki ilişkiye vurgu yapan İnan, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
"Ayrıca kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir."
