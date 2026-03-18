Savaşı Türkiye durdurur: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sağduyu dersi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde, bölgedeki ateş çemberine dikkat çekti. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmünün yanı sıra İran'a yönelik tahriklerini sert bir dille eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte "oyun kurucu" ve "barış koruyucu" rolünü şu sözlerle özetledi:

"Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz."

NATO İLE İŞ BİRLİĞİ VE TAM GÜVENLİK MESAJI

Türkiye'nin hava sahası ve sınır güvenliği konusunda asla taviz verilmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış kaynaklı tehditlere karşı NATO müttefikleriyle eş güdüm içinde hareket edildiğini belirterek, "Ülkemizin güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı. Savaşın ekonomik etkilerini sınırlı tutmak adına her türlü adımın atıldığını da müjdeledi.

MUHALEFETE SERT TEPKİ: "KENDİ İKBALLERİNDEN BAŞKA DERTLERİ YOK!"

Bölge kan ağlarken muhalefetin takındığı tavrı eleştiren Erdoğan, yerli ve milli duruştan uzak olanlara adeta ders verdi. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin ferasetli bir tercih yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar" diyerek ana muhalefetin vurdumduymazlığını teşhir etti.

TEŞKİLATA "VEFA" TALİMATI: ŞEHİT YAKINLARINI VE YETİMLERİ YALNIZ BIRAKMAYIN

Bayramın ruhuna uygun şekilde gönül seferberliği başlatılmasını isteyen Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına şu tarihi çağrıyı yaptı: