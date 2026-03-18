Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler

İsrail’in tahrikleri ve İran’ın misillemeleriyle varil başına 100 doların üzerine demir atan petrol fiyatları, Irak’ın Türkiye üzerinden sevkiyatı başlatma kararıyla hafif bir geri çekilme yaşadı. Irak hükümeti ile bölgesel yetkililerin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varması, küresel arz endişelerini bir miktar yatıştırdı.

Salı günü yüzde 3’ten fazla yükselen Brent petrolü, Çarşamba günü 102,75 dolara gerilerken; ABD tipi ham petrol (WTI) 95,03 dolara indi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI, GÖZLER TÜRKİYE'DE

Küresel petrol trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmalar nedeniyle adeta felç olmuş durumda. Irak’ın güney sahalarındaki üretimin yüzde 70 oranında düşerek günlük 1,3 milyon varile gerilemesi, dünya ekonomisini tehdit eden büyük bir enerji krizini tetikledi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan üzerinden günlük en az 100 bin varil sevkiyatı hedeflediklerini duyurdu. Uzmanlar, bu rakamın Irak'ın kaybettiği 2 milyon varillik üretimi tamamen karşılamasa da, piyasalara "zaman kazandıracak" kritik bir hamle olduğunu vurguluyor.

ABD STOKLARI BEKLENTİYİ AŞTI

Savaşın gölgesinde bir diğer veri de ABD’den geldi. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 13 Mart haftasında 6,56 milyon varil artış gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşerek arz tarafındaki sıkışıklığa karşı geçici bir tampon oluşturdu.