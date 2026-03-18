Siyonist vahşet gökleri de vurdu! Havacılıkta yakıt depremi

İşgalci güçlerin İran’a karşı başlattığı hukuksuz savaşın tetiklediği enerji krizi, havayolu şirketlerini alarma geçirdi. Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, sadece Mart ayında yakıt maliyetlerinin 400 milyon dolar arttığını itiraf etti.

SAVAŞIN FATURASI YOLCUYA KESİLİYOR: MİLYONLARCA DOLARLIK EK YÜK

American Airlines da benzer şekilde ilk çeyrekte 400 milyon dolarlık devasa bir ek giderle karşı karşıya. Bu dev maliyetlerin doğrudan bilet fiyatlarına yansıtılacağı ve vatandaşın cebini yakacağı belirtiliyor.

AVRUPA’DA "YAKIT ŞOKU": UÇUŞLAR AZALTILIYOR

Savaşın üçüncü haftasında küresel havacılık tam bir kaosun eşiğinde. İskandinavya’nın dev havayolu SAS, "ani ve sert artış" nedeniyle uçuşlarını azaltma kararı aldığını duyurdu. Avrupa’da jet yakıtı fiyatları kısa sürede iki katına çıkarken, Asya piyasalarında da %80’lik artışlar kaydedildi. Hava sahalarının füze ve İHA tehdidi nedeniyle riskli bölge ilan edilmesi, rotaların uzamasına ve maliyetlerin daha da katlanmasına neden oluyor.

"UÇAKLAR YAKINDA UÇAMAYACAK" SESLERİ

Kriz sadece yakıt fiyatıyla sınırlı değil; bazı ülkelerde arz sıkıntısı baş gösterdi. Vietnam, Çin ve Tayland’ın jet yakıtı ihracatını durdurması üzerine Nisan ayından itibaren uçuşların zorunlu olarak azaltılacağı uyarısını yaptı. Frankfurt Havalimanı gibi dev merkezlerde şimdiden 86 bin yolcu iptallerden etkilendi. Bölgedeki haftalık bağlantıların ise ancak üçte biri aktif durumda.

PANDEMİDEN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ!

Siyonist zulmün ve ABD destekli harekatın gölgesinde kalan havacılık sektörü, COVID-19 döneminden bu yana en büyük varoluşsal kriziyle karşı karşıya. Air France-KLM gibi şirketler biletlere ek ücretler getirmeye hazırlanırken, tüketici güveninin bu fiyat artışları altında ezilmesinden korkuluyor. Uzmanlar, savaşın yayılması durumunda birçok havayolunun iflasın eşiğine gelebileceği uyarısında bulunuyor.